Otse: mida suudab Nõmme Kalju Euroopa liiga teises kvalifikatsiooniringis?

Kalju alistas Euroopa liiga esimeses kvalifikatsiooniringis teises korduskohtumises Fääri saartel tänu Liliu ja Artur Valikajevi väravatele 2:1 tulemusega B36 Torshavni ning jõudis kahe mängu kokkuvõttes 4:2 paremusega teise ringi.

Pärast neljapäeval Fääri saartel saadud võitu pidi Kalju juba pühapäeval mängima koduse liigamängu Pärnu Vaprusega, kus peatreener Sergei Frantsev andis mitmele põhimehele eesotsas kapteni Vitali Telešiga puhkust.

«Pidime reisi järel kiiresti jälle mänguvalmis olema, valmistumiseks jäi vähe aega. Oli raske hetk, aga vähemalt sain mõnele mehele puhkust anda. Kahjuks mitte kõigile, kellele oleks soovinud,» nentis peatreener. Ühtlasi kinnitas Frantsev, et vahepeal vigastusega eemal olnud ründaja Carlos Geovane Santos Pereira on viimastel päevadel meeskonnaga koos treeninud ja kuulub tänases mängus kindlasti Kalju nimekirja.

Videotoni serblasest peatreener Marko Nikolic rõhutas, et tegemist on Ungari klubi jaoks hetkel tähtsaima mänguga – koguni nii tähtsaga, et tal pole aimugi, kelle vastu Videoton pühapäeval koduliigas uut hooaega alustab. «Ma ei tea, kellega mängime (kõrgliiga uustulnuka Balmazújvárosiga – toim)! Oleme keskendunud vaid Kaljuga mängule. See on nagu väike finaal,» sõnas Nikolic.