Olümpiahõbe sattus Las Vegases sündmuste tulipunkti

Las Vegases avas Stephen Paddocki nimeline mees pühapäeva õhtul tule kantrimuusika festivalile kogunenud rahvahulga pihta. Paddock viibis ise Mandalay Bay hotellis ning tulistas 32. korruselt vähemalt viie minuti vältel kümnelistes valangutes umbes 130 lasku. Praeguse seisuga on hukkunuid ligi 60 inimest, viga sai üle 500 inimese.

Morris viibis tulistamise hetkel Mandalay Bayst üle tee asunud Luxori hotellis Blue Man Groupi kontserdil. Sõu oli juba lõppenud, kuid külastajaid majast välja ei lastud. «Keegi ei öelnud meile, miks. Ma ei tea, kui kaua me teadmatuses olime, aga ühel hetkel nägin Twitteris videot, kuidas üle tee inimesi lihtsalt maha lastakse. Siis saime aru, mis on juhtunud.»

Morrist ja tema kaaslasi hoiti hotellis kinni üle viie tunni, kontserdikülastajatele jaotati banaane ja vett ning isegi tekke.

«Korraks arvasin, et jääme sinna terveks ööks, aga lõpuks lasti meid kell 4.30 varahommikul minema. Pidime hotelli jalutama ning Las Vegas oli täielik kummituslinn. See oli väga sürreaalne ja imelik!»

I sat in lock down at the @bluemangroup show for 5 hours, then walked to my hotel through a ghost town Vegas. Heart goes out to all victims. pic.twitter.com/gYtX1FtRig