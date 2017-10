Ogier avalikustas tiitlijahi lõppvaatuse eel suurima hirmu

Thierry Neuville’i katkestamine Kataloonias avas Ogier’le võimaluse tulla juba Walesis viiendat hooaega järjest maailmameistriks, vahendab Autosport. Kris Meeke’i järel teisena lõpetanud Ogier edestab kahe viimase etapi eel tiimikaaslast Ott Tänakut 37 ja Neuville’i 38 punktiga. Enne Katalooniat oli tema edu Neuville’i ees aga vaid 17 punkti.

Et ühelt rallilt on võimalik teenida 30 punkti, piisab Ogier’le, kui edu Tänaku ees on pärast Walesi rallit täpselt nii suur. Neuville’i ees vajab prantslane aga 31-punktilist edu, sest võrdsete punktide korral vaadatakse esimesena rallide võite ja neid on belglasel tänavu rohkem.

Igal juhul ei soovi Ogier jätta MM-tiitli otsustamist Austraaliasse, sest sarja liidrina peab ta avapäeval startima esimesena ja eriti Austraalia rallil röövib see kõvasti aega. «Teepuhastaja roll mõjub seal eriti valusalt ja see poleks kuigi mõnus,» tõdes Ogier.

Kui prantslane tõesti viiendat korda maailmameistriks kroonitakse, tõuseb ta kuulsa kaasmaalase ja nimekaimu Sebastien Loebi järel tiitlite poolest kõigi aegade teiseks rallisõitjaks, sest viite MM-tiitlit pole peale üheksakordse meistri Loebi kellelgi.

Ühtlasi saaks Ogier’st alles kolmas mees, kes suutnud maailmameistriks tulla eri tiimides – mullu Volkswageni ja tänavu Fordi roolis. Sama on teinud vaid Walter Röhrl, kes krooniti 1980. aastal maailmameistriks Fiati ja kaks aastat hiljem Opeliga sõites. Juha Kankkunen on aga MM-tiitlini jõudnud suisa kolme autoga – kaks korda Lanciaga, korra Peugeot’ga ja korra ka Toyotaga.