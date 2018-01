Kairys: Jasikevicius teab korvpallist meeletult palju, aga tema edus suurematki rolli mängib eriline karakter

«Seda, et Šarunasest tuleb üks täielikke tipptreenereid, mõistsin Leedu koondise abitreenerina, kui tema kuulus veel mängijana meeskonda. Šarunas teab korvpallist meeletult palju, kuna ta mängis noorest saati ainult absoluutsetes tippklubides ja õppis paljudelt suurtelt treeneritelt. Aga tema eriline karakter mängib edus suurematki rolli kui teadmised. Ta on lühikese ajaga muutnud meeskonna mentaliteeti kardinaalselt – nad ei karda enam ühtegi vastast. Arvan, et ta jätkab Žalgirises ka pärast seda hooaega, sest Leedu esiklubiga võitmine oleks tema jaoks ülim. See on talle palju tähtsam kui raha,» ütles Kairys tänases pikas intervjuus Postimehele.

Viis küsimust Donaldas Kairysele:

Željko Obradovic või Dušan Ivkovic?

Ma pean vastama Obradovic, kuna saan end temaga rohkem seostada. Ka Šarunas Jasikevicius on väga palju just tema stiili Žalgirises kopeerinud.

Žalgiris või Rytas?

Oh jumal, ma loodan, et ei pea sellele küsimusele vastama. Elan mõlemale kaasa. Vastan hoopis Leedu koondis!

Jalgpall või võrkpall?

(Naeratab kavalalt.) Meeste jalgpall ja naiste võrkpall.

Euroliiga või NBA?

Euroliiga. Mängustiil on huvitavam ja mulle südamelähedasem, kuigi ka NBAs on sarnaseid meeskondi eesotsas San Antonioga. Euroopas on ka raskemad mängud ja suurem rivaliteet. Euroliigat vaatan läbi hooaja nii palju kui võimalik, NBAd hakkan jälgima alles play-off’ist.

Poola või Läti?

Mõlemad on mulle väga erilised kohad. Riia ASKs tegin debüüdi peatreenerina, Slupskis olid aga üllatuslikult kõige erilisemad poolehoidjad, keda olen kohanud. Kogu võistkond sai neilt väga palju emotsioone ja jõudu.

