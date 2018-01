Tänaku konkurent: pole vahet, mis autos ta istub – ta on ikka kiire

«Pole vahet, mis auto tal istumise all on, Ott on raudselt kiire. Meie karjäär on suhteliselt sarnaselt liikunud. Mäletan, et kui ma MM-sarjaga liitusin ja Citroënis sõitsin ning Ott oli samal ajal just Fordi läinud, oli meil juba seal väike kukepoks. Tõsi, siis jagelesime viimastele kohtadele, nüüd võitleme ikka esikoha eest. Pole kahtlust, et ka nüüd tuleb äge võitlus. Loodan, et ma olen kogu aeg temast ees!»