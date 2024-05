AJALOORÄNNAK 2012. aasta EM: Hispaania ässade viimane tants. Peaaegu koos Eestiga

Poola ja Venemaa verine vastasseis

Poola–Venemaa kohtumine alagrupiturniiri teises voorus oli ühtviisi oodatud ja kardetud. Lisaks muudele ajaloolistele põhjustele, mis kahe riigi vahele pingeid tekitasid, oli veel üsna värske ka Smolenski katastroofi haav.

2010. aasta aprillis sai 96 inimest surma, kui Poola presidenti Lech Kaczyńskit ja paljusid teisi Poola poliitikuid ja sõjaväelasi vedanud lennuk Venemaal Smolenskis maandudes alla kukkus. Kuigi uurimine näitas, et paksus udus juhtunud ja ellujäänuteta õnnetuses olid süüdi piloodid, kahtlustasid paljud Poola inimesed juhtunus Venemaad.

Jalgpallimäng Varssavis toimus kõigele lisaks veel 12. juunil, mil tähistatakse Venemaa päeva. Hoolimata 6000pealisest politseinike armeest leidsid Poola ja Vene huligaanid mängupäeval võimaluse arveid klaarida – 24 inimest sattus haiglasse, 184 inimest, suurem osa neist poolakad, arreteeriti.

Vene fännid ei jäänud sugugi võlgu: mängu ajal rulliti tribüünil lahti gigantne plagu, millel ingliskeelne kiri «THIS IS RUSSIA» («SEE ON VENEMAA») ja kus kujutati mõõgaga vürst Dmitri Požarskit. Ei pidanud olema semiootik, et taibata, et vihjati sellele, et Varssavi oli aastatel 1815–1915 osa Vene impeeriumist.