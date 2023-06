AJALOORÄNNAK ⟩ 1972. aasta EM: sakslaste sajandi meeskond võtab seljavõidu

Mitu head šanssi luhanud, suurema osa mängust hambutud välja näinud ungarlased said suisa kaela süüdistused mängu äraandmises. Aastaid hiljem on ründaja Lajos Kű meenutanud, et NSVLi koondis tundus võitmatu. «Mõtlesime, et kui nad alistame, saadetakse meid Siberisse, nii et meil ei tasu riskida!» Hoolimata sellest, et see lause ei olnud öeldud täie tõsidusega, võis sellel siiski tõetera sees olla – oli ju ka Ungari toona üks NSV Liidu satelliitriikidest.