AJALOORÄNNAK ⟩ 1968. aasta EM: saatuslik kulli ja kirja viskamine ning kaks finaalmängu

Aega oli küll veel palju, kuid itaallaste rünnakud ei kippunud teisel poolajal vastaste värava lähedusse jõudma ja kohati meenutas Itaalia tegutsemine juba paanikaosakonda. Jugoslaavial tekkis imeline võimalus EM-tiitel kindlustada, kuid ründaja Vahidin Musemić ei suutnud palli sisuliselt tühja väravasse saata ja ta söötis selle kogemata hoopis vastaste kaitsjale. Väga võimalik, et see oli otsustav hetk, mis maksis neile tiitli – kümme minutit enne normaalaja lõppu virutas Angelo Domenghini tugeva karistuslöögi otse võrku ja viigistas seisu. Kuna rohkem väravaid ei toonud ka lisaaeg, nägi reglement ette kordusmängu kahe päeva pärast.

«Teiseks finaaliks» kogunes esmaspäeva õhtul Rooma olümpiastaadionile enam kui kaks korda vähem inimesi – 68 000 asemel 32 000. Kodupublik nägi Itaalia võitu – suuresti seetõttu, et Jugoslaavial ei olnud mitmele rivist langenud mängijale pingil väärilist asendust. Itaalial olid need aga varnast võtta – pealegi sai pärast jalaluumurdu lõpuks platsile ka tähtründaja Gigi Riva, kelle rahvuskoondise eest löödud 35 väravat on tänaseni Itaalia rekord. Rival ei läinud kaua aega, et endast märk maha jätta – juba 12. minutil tegi ta iseenda teenitud nurgalöögi järel tekkinud olukorras skoori ja viis omad juhtima.