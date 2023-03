AJALOORÄNNAK ⟩ 1960. aasta EM: NSV Liit triumfeerib kindral Franco «abiga»

Kui prantslane arvas, et UEFA loomine tähendab sisuliselt ka EMi sündi, siis nii lihtsalt asjad paraku ei läinud. Kui 1955. aasta märtsis tuli kokku esimene UEFA kongress, kõlasid tugevad hääled EMi loomise vastu: FIFA peasekretär Kurt Gassmann leidis näiteks, et EM kujutaks endast ohtu hästi toimivale MMile – ning 30st kohal olnud riigist 20 toetasid teda. Kuuekuusele tööle, mis EMi reglemendi ja plaanide jaoks oli kulunud, lasti sisuliselt kümne minutiga vesi peale.

Sama aasta septembris kirjutas Delaunay, kelle tervis oli seks ajaks juba väga kehv, arvamusloo France Footballi ajakirja, kus väitis, et UEFA ei ole tema hinnangul veel oma eesmärki täitnud. «Sellest on saanud kooslus küll juriidilises mõttes, kuid mitte veel sportlikus. Sportlik pool on UEFA-le sama oluline kui riiklikud meistrivõistlused selle liikmetele. Lõuna-Ameerika alaliit korraldab Lõuna-Ameerika meistrivõistlusi, FIFA korraldab MMi – meie Euroopa riikide mosaiik vajab seda väljundit. Teised spordialad korraldavad Euroopa meistrivõistlusi – kas jalgpall, kes on muidu olnud igati esirinnas, jääb tõesti aegunud mudelitele truuks?» 72-aastane Delaunay suri kaks kuud hiljem ning tema töö UEFAs võttis üle poeg Pierre.