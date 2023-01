Kuidas tugevuselt kolmandas liigas palliv meeskond Eesti jalgpalli tiitlivöö endale hõivas?

Igor Netto teatepulk

Sarnasel põhimõttel peetakse jalgpallis veel mitut tiitlivöö-stiilis arvestust – üks neist kannab nime Nasazzi teatepulk (Uruguay 1930. aasta kapteni José Nasazzi järgi) ja on võtnud aluseks kõigi aegade esimese MM-finaali 1930. aastal, arvestades mänge ja liini alates sellest. Olulise erinevusena ei loe Nasazzi teatepulk sealjuures lisaaegu ja penaltiseeriaid, vaid võtab alati arvesse tulemuse 90 minuti järel.

Samasuguste reeglite järgi arvestavad prantslased ka Netto teatepulka – see on mõistagi nime saanud Eesti juurtega Igor Netto järgi, kellest sai 1960. aastal NSV Liidu koondise kaptenina esimene mängija, kes tõstnud pea kohale Euroopa meistrivõistluste karika. Netto teatepulk on sisuliselt EM-tiitlivöö: selle puhul arvestatakse ainult mänge, kus omavahel kohtuvad UEFA meeskonnad.

Samamoodi nagu jooksev MM-tiitlivöö on ka Netto teatepulk hetkel Horvaatia koondise käes. Eesti koondis on kohtumisi Netto teatepulga peale saanud mängida seitsmel korral, ent alati kaotanud – 2008. aastal saime EM-valiksarjas kaks korda lüüa Horvaatialt, 2016. aastal Kreekalt, 2019. aastal Saksamaalt ja kaks korda Hollandilt ning viimati 2020. aastal maavõistlusmängus Itaalialt.

Enim mänge on Netto teatepulka oma käes saanud hoida Saksamaa (koos Lääne-Saksamaa ajaga, 63), järgnevad Holland (55), Itaalia (50) ja Prantsusmaa (39). Üllatavalt on koguni seitsmendal kohal näiteks Iirimaa (28), aga Inglismaa (13), Portugali (11) ja Belgia (8) võib leida näiteks alles 14., 17. ja 20. realt. Meie lähinaabritest on Soomel Netto teatepulga valdajana kirjas neli mängu, Läti ja Leedu pole samamoodi nagu meie seda enda kätte saanud. Väikseim käe valgeks saanud riik on Luksemburg, kes võitis Netto teatepulga endale 2017. aastal Valgevenelt ja suutis seda järgmises kohtumises (0 : 0 viik) Prantsusmaaga ka kaitsta, enne kui Rootsile 0 : 8 hävis.