AJALOORÄNNAK ⟩ 1992. aasta EM: puhkusel olnud Taani tuli, nägi ja võitis

Numbrinoppeid 1992. aasta EMilt

1986. aastal sai Taani alles oma esimese profiklubi. Amatöörluse hülgas esimesena Brøndby.

Kaks võitu sai kogu turniiri peale Taani koondis kirja. See on alates 1980. aastast, kui turniiri suurendati kaheksa meeskonnani, kõige väiksem võitude arv, mille turniiri võitja on kirja saanud.

29 aastat tuli Taani koondisel pärast 1992. aasta turniiri oodata, enne kui taas EMil esinelikusse jõuti. See on suurim ajaline vahe, mis on jäänud ühe koondise kahe järjestikuse esinelikukoha vahele.