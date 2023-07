AJALOORÄNNAK ⟩ 1976. aasta EM: neli vägevat lahingut ja otsustav löök, mida meenutatakse tänini

Üllatuslikult pääses ainsa Briti saarte võistkonnana veerandfinaali Wales, kes alustas valiksarja küll Viinis kaotusega Austriale, kuid võitis seejärel ülejäänud viis kohtumist, millest magusaim oli võõrsil Ungari üle. Play-off’is said nad vastaseks Jugoslaavia, kes suutis Walesi kõrval ainsana kuuest mängust viis võita – ühtegi täiseduga meeskonda valiksarjas ei olnudki. Kaheksa parema sekka jõudsid veel Tšehhoslovakkia, Hispaania, Nõukogude Liit, Belgia ja turniirile nii valitseva Euroopa kui maailmameistrina tulnud suursoosik Lääne-Saksamaa.

Lobanovskõi põrunud eksperiment

Valiksarja lõpetanud play-off’is said neljast paarist kolmes edasi soosikud (Jugoslaavia–Wales 3 : 1; Holland–Belgia 7 : 1; Lääne-Saksamaa – Hispaania 3 : 1), kuid ühes sündis siiski üllatus – nimelt ei suutnud kõigil eelmistel EM-finaalturniiridel kohal olnud Nõukogude Liit seekord marjamaale pääseda, kui Tšehhoslovakkia vastu kaotati avamäng 0 : 2, mistõttu kodus tehtud 2 : 2 viigist edasipääsuks ei piisanud. Esimese Euroopa meistri koondis tegi valiksarja jooksul sealjuures suure muudatuse: pärast seda, kui Konstantin Beskovi käe all valikgrupi avamäng Iirimaale võõrsil lausa 0 : 3 kaotati, määrati koondise peatreeneriks Kiievi Dinamo vaid 35-aastane loots Valeri Lobanovskõi.

Dinamoga suurt edu nautinud Lobanovskõi üritas ka koondise võimalikult Dinamo nägu voolida – NSVLi koondise eest jooksis sageli ühes mängus platsile vaat et kümmekond Dinamo meest, kellele oli lisatud mõni üksik Moskva CSKA või Spartaki pallur. Lobanovskõi leidis, et üksteise hea tundmine kaalub individuaalse kvaliteedi üle, kuid valus allajäämine raputas Nõukogude jalgpalli põhjalikult. Kiievis (kus siis veel?) peetud kodumängu oleksid nad peaaegu kaotanud, kui hilisema Ballon d’Ori võitja Oleh Blohhini 87. minuti iluvärav poleks seisu viigistanud. Muide, Nõukogude Liidu koondis ei kaotanudki lõpuks ühtegi kodus peetud EM-valikmängu – neid oli kokku 55 tükki.

Lobanovskõile näidati kaotuse järel ust, kuid etteruttavalt olgu öeldud, et koondise tüüri juurde jõudis ta mõne aasta pärast tagasi. Kaitsja Volodõmõr Troškin on aga hiljem meenutanud, et mitu NSVLi koondislast kirjutas Lobanovskõile selle mängu järel lahkumisavalduse – viimasest 12 kuust üheksa olid nad veetnud treeningulaagrites, kus füüsist ja vaimu teritati muu hulgas sõjaväemaiguliste takistusradade läbimisega.