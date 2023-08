AJALOORÄNNAK ⟩ 1980. aasta EM: kas ajaloo halvimad Euroopa meistrivõistlused?

Sakslased näitavad musklit

Teises voorus oli Lääne-Saksamaa ja Hollandi kohtumise eel selge, et kumb neist kahest selle mängu võidab, on suure tõenäosusega ka alagrupi võitja. Kogu turniiri ilmselt parima mängu võitsid sakslased Klaus Allofsi kübaratriki toel 3 : 2, kuid mängu järel ei räägitud niivõrd Allofsist, kui hoopis noorest keskpoolkaitsjast Bernd Schusterist, kelle elav ja särav esitus mängu ilmestas. Samamoodi ilmestasid kohtumist aga ka tõuklemised ja rüselemised, mis kahe suure rivaali vahelise kohtumise juurde käisid. Lääne-Saksamaa peatreener Jupp Derwall oli väravavaht Toni Schumacheri kuumaverelisuse tõttu niivõrd mures, et saatis ühe vahetusmängija tema värava taha sooja tegema, et too seal Schumacherit rahustaks.