AJALOORÄNNAK ⟩ 1984. aasta EM: Michel Platini turniir

Finaalis oli õnn aga võõrustajate poolel. Prantslased alustasid närviliselt ja kangelt, loovutades initsiatiivi ja paremad võimalused hispaanlastele, aga seekord ei suutnud nad ise võimalusi kasutada ning väravateta avapoolaja järel tundus, et kodumeeskond on oma suurt võimalust tuulde laskmas.

Eduseisus said ka prantslased mängu käima ning kohtumise viimane kolmandik kuulus selgelt neile. Kuigi Yvon Le Roux teenis 85. minutil teise kollase kaardi ja eemaldati, leidis Bruno Bellone 90 minuti täitudes ruumi, et lüüa seisuks 2 : 0 ja võit omadele kindlustada.

Finaal

Prantsusmaa–Hispaania 2 : 0

Mitmekülgne väravamasin Platini

Kuigi ta mängis lõpuks kaasa vaid ühel EM-finaalturniiril ja oli tegelikult ründav poolkaitsja, mitte kesktormaja, hoidis Platini mitukümmend aastat enda nimel EM-finaalturniiride ajaloo parima väravaküti tiitlit – kõigi aegade arvestuses on temast mööda suutnud minna vaid Cristiano Ronaldo, kes on viie finaalturniiri peale kokku löönud 14 kolli. Üheksa tabamusega on Platini aga kindlalt ühe EM-finaalturniiri väravarekordi omanik – kõige lähemale on sellele jõudnud rahvuskaaslane Antoine Griezmann, kes lõi 2016. aasta turniiril kuus väravat.

Märkimisväärne on ka tõsiasi, et EM-ajaloos on finaalturniiril kokku löödud vaid kaheksa kübaratrikki – enne Platinid said sellega hakkama sakslased Dieter Müller (1976) ja Klaus Allofs (1980), hiljem hollandlane Marco van Basten (1988), portugallane Sérgio Conceição (2000), hollandlane Patrick Kluivert (2000) ja hispaanlane David Villa (2008).

Mõlemad Platini kübaratrikid olid sealjuures perfektsed kübaratrikid – üks värav vasaku jalaga, üks parema jalaga ja üks peaga. Ülejäänud kübaratrikimeestest sai sellise tembuga hakkama vaid Conceição. Tõelist mitmekülgsust näitas Platini puhul ka see, et ta skooris turniiri jooksul kaks karistuslööki ja ühe penalti.

Mõneti kummaline on mõelda, et turniirieelses treeningulaagris läks toona Juventuses pallinud Platini raksu meeskonna arsti Marc Bichoniga, kes testis mängijate füüsist ja vastupidavust ränkraske rattasõiduga. «Sinu meetodid pole kellelegi ühtegi väravat löönud! Ma pole jalgrattur!» olevat Platini vihastanud, kui ta jalg sõidu ajal krampi kiskus. Bichon ähvardas seepeale kuulutada Platini füüsiliselt mitte valmis olevaks, kuid meenutas aastaid hiljem, et poleks iialgi söandanud midagi sellist tegelikult teha.

Aastatel 1983–85 võitis Platini kolm Ballon d’Ori järjest, kuid suurturniiridel tal peale 1984. aasta EMi erilist õnne ei olnud – 1982. ja 1986. aasta MMid tegi ta kaasa vigastust trotsides, 1988. aastal Prantsusmaa EM-finaalturniirile tiitlit kaitsma ei pääsenud. See-eest oli tema esitus 1984. aastal ilmselt läbi aegade parim individuaalne EM-turniir.