AJALOORÄNNAK ⟩ 1988. aasta EM: Hollandi (seni) ainus tähetund

Üks probleem siiski kerkis: nimelt ei soovinud idablokk näha, et keset Ida-Saksamaad asunud müüriga eraldatud Lääne-Berliinis säravad suurvõistlused toimuksid, ning nõudsid, et Berliin loetaks kandidatuuri kontekstis Ida-Saksamaa linnaks (ei olnud see ju de jure Lääne-Saksamaa osa, kuigi de facto võis nii öelda). Otsesõnu seda küll välja ei öeldud, kuid anti mõista, et muidu võivad sotsialismimaad turniiri suisa boikoteerida. Sakslased ja UEFA andsid lõpuks survele alla ning Berliini olümpiastaadion tõmmati turniiri võõrustavate staadionite seast maha – hoolimata sellest, et näiteks 1972. aasta MMil võõrustas see kolme mängu.