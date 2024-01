AJALOORÄNNAK ⟩ 2004. aasta EM: Kreeka šokeerib jalgpallimaailma ja rikub Portugali peo

Kuigi sakslased võitsid lõpuks oma valikgrupi Šotimaa, Islandi, Leedu ja Fääri saarte ees neljapunktilise eduga ja ühegi kaotuseta, teenis nende koondis kodumaa meedialt kõvasti kriitikat. Vaid paar kuud pärast 2002. aasta MM-finaalis mängimist saadi kodus Fääri saarte vastu raske 2 : 1 võit, millele järgnes 2003. aasta märtsis Nürnbergis 1 : 1 viik Leeduga. Viigid tehti veel ka Šotimaa ja Islandiga, kuid Rudi Völleri meeskonna niigi habras enesekindlus sai tõelise hoobi vaid natuke üle kuu aja enne EMi algust, kui sõpruskohtumises jäädi Rumeeniale alla lausa 1 : 5. Franz Beckenbauer oli üks kriitikutest, öeldes, et paljud inimesed arvavad tulemust nähes, et tegu on trükiveaga.

Manchester Unitedis äsja debüüthooaja seljataha jätnud Ronaldo suutis küll üleminutitel nurgalöögiolukorras peaga ühe värava tagasi lüüa, kuid Portugal sisuliselt ei rõõmustanudki selle üle, sest kaotusest see neid ei päästnud ning tundus, et kõik nende lootused varisevad juba avamänguga kokku. Tagantjärele saab aga öelda, et tegu oli ajaloolise tabamusega: see oli noorukese tähehakatise esimene koondisevärav, praeguseks on mees aga 128 koondiseväravaga läbi aegade resultatiivseim koondisemängija!