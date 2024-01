AJALOORÄNNAK ⟩ 2000. aasta EM: kas kõigi aegade parim suurturniir?

A-grupi täheks said portugallased, kes pöörasid avamängus inglaste vastu 0 : 2 kaotusseisu 3 : 2 võiduks ning kütsid viimases kohtumises sakslastele Sérgio Conceição kübaratriki toel lausa 3 : 0 sauna, marssides täiseduga edasi kaheksa parema sekka. Edasipääsu suhtes sai viimases voorus aga otsustavaks kohtumine Inglismaa ja Rumeenia vahel, mille vaatajad said etendust kogu piletiraha eest hoolimata sellest, et rumeenlaste 35-aastane talisman Gheorghe Hagi mängukeelu tõttu eemale jäi.

Vaid 19-aastane Cristian Chivu viis rumeenlased õnneliku tabamusega esmalt juhtima, enne kui inglased avapoolaja lõpus Alan Sheareri ja Michael Oweni väravatest seisu ümber pöörasid. Dorinel Munteanu viigistas 48. minutil küll taas mänguseisu, aga Rumeenial oli edasipääsuks vaja võitu, mitte viiki. Vajaliku värava said nad kätte alles päris lõpuminutitel, kui Ioan Ganea realiseeris Viorel Moldovani teenitud penalti.

Saksamaa ajaloo halvim EM

Juba 1980. aastal koondisedebüüdi teinud Lothar Matthäus oli 2000. aasta EMiks juba 39-aastane ja mängis klubivutti MLSis New York MetroStarsi meeskonnas (hiljem sai sellest New York Red Bulls, kus pallis ka Joel Lindpere).

Juba turniiri eel arvas Saksa meedia, et Matthäusist pole meeskonnale enam suurt kasu, kuid 1998. aastal mõneti ootamatult koondise treeneriks määratud Erich Ribbeck oli veendunud, et libero kogemusi ja tarkust on tiimile endiselt tarvis.

Kui mitte «kõlblik kuni«, siis «parim enne» oli selgelt möödas ka 63-aastasel Ribbeckil. Mees, keda kaaluti koondise etteotsa juba 1978. aastal, sai pärast aastaid Saksa tippklubide juhtimist koondises võimaluse lõpuks 1998. aastal, kui Saksamaa vutiliit teda Berti Vogtsi lahkumise järel sinna kutsus.

Ribbeck oli selleks ajaks juba paar aastat Tenerifel golfi mänginud ja pensionipõlve nautinud, kuid soostus tulema – paraku on tema ametiaeg Saksamaa koondise ajalukku kirjutatud läbi aegade halvimana ning ka 2000. aasta EMi tulemus – kolmest mängust vaid üks punkt ja kokkuvõttes 15. koht – märgib sakslaste halvimat EM-finaalturniiri.

Juba esimese mängu eel plaanis neli Bayernis mängivat koondislast (Markus Babbel, Dietmar Hamann, Jens Jeremies ja Christian Ziege) meeskonna eesotsas igasuguse autoriteedi minetanud Ribbecki asendada just nimelt Matthäusiga, kuid plaani lörtsis eelkõige see, et Matthäus ise polnud millestki sellisest huvitatud.

Selle asemel pani Ribbeck Matthäusi põhikoosseisu, kus 39-aastane mees silmanähtavalt mängutempoga hätta jäi. Hoolimata sellest, et avamängu 1 : 1 viigi järel Rumeeniaga kirjeldas Saksamaa press Matthäusi kui turvariski, jäi Ribbeck veteranile kindlaks ja mängitas teda ka kahes järgmises mängus, mille sakslased kaotasid.

Matthäusil sai viimases mängus Portugali vastu täis küll ümmargused 150 koondisemängu, mis teeb temast tänini Saksamaa rekordinternatsionaali, ent kõigile oli selge, et viimast kolme neist ei oleks pidanud tegelikult tulema. Ribbeck pani katastroofilise turniiri järel ameti maha – nii uskumatu kui see ka ei tundu, sai temast alles esimene Saksamaa koondise peatreener, kes ei suutnud oma ametiajal võita ei EM- ega MM-tiitlit!