AJALOORÄNNAK ⟩ 1996. aasta EM: sakslased ei luba jalgpallil koju naasta

Spordiperekond Mallorcalt

Veerandfinaalis Inglismaaga Hispaania koondise viimasel penaltil eksinud Miguel Ángel Nadal on pärit Mallorca saarelt tõelisest spordiperekonnast, sest lisaks sellele, et tema ise mängis aastaid tippjalgpalli, on ta vennapoeg Rafael Nadal üks ajaloo legendaarsemaid tennisiste, kusjuures Rafaeli treener oli Miguel Ángeli vanem vend Toni. Kaks onu on 37-aastase tennisisti elus mänginud olulist rolli.

«See, et mu onu oli tippjalgpallur, on nii minul kui mu perel aidanud selles keskkonnas rahu säilitada,» on tennisist Nadal rääkinud. «Üle kõige on ta suurepärane spordimees. Tal oli jalgpallis briljantne karjäär, kuid ta on kõige üldisemas mõttes suur spordimees ja on mind palju aidanud.»

Praeguseks 57aastane Miguel Ángel jagas klubikarjääri peamiselt kodusaare klubi Mallorca ja suure FC Barcelona vahel. Barcelona värve esindas nii kaitseliinis kui keskväljal mänginud universaal aastatel 1991–1999, enne ja pärast seda pallis ta Mallorca eest. Hispaania koondise eest mängis ta aastatel 1991–2002 kokku 62 korda, kuuludes 1994., 1998. ja 2002. aastal ka MM-koondisesse. Viimasel turniiril oli ta sealjuures ühes tiimis praeguse FCI Levadia peatreeneri Curro Torresega.

Klubikarjääri lõpetas jõulise ja kompromissitu stiiliga Nadal alles 2005. aasta kevadel 38aastaselt, kusjuures see langes omapärasel moel kokku vennapoeg Rafa esiletõusuga: just 2005. aasta hiliskevadel võitis Rafael saviliival 24 järjestikust mängu – seeria kulminatsioon oli karjääri esimene suure slämmi tiitel Prantsusmaa lahtistel. Peale onu Toni, kes kolmeaastase Rafaeli käekõrvale võttis ja teda kuni 2017. aastani treenis, andis talle lapsepõlves kuuldavasti aeg-ajalt tennisetrenne ka onu Miguel Ángel, kellele meeldis jalgpalli kõrvalt väga ka tennist ja golfi mängida.