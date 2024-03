AJALOORÄNNAK ⟩ 2008. aasta EM: Hispaania ajastu algus

Valiksari koosnes seitsmest tänapäevases mõistes hiiglaslikust alagrupist: A-grupp oli suisa kaheksaliikmeline, ülejäänud kuus gruppi seitsmeliikmelised, mis tähendas, et osa võistkondi said pisut enam kui aasta jooksul pidada lausa 14 valikkohtumist. Võimalik, et just suure mängude arvu pärast oli valiksari lõpuks tervikuna väga üllatustevaba: Inglismaast sai ainus asetatud meeskond, kes alagrupis kahe parema seast välja jäi, nende asemel pressis end finaalturniirile Venemaa.