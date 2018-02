Vormelitsirkuse sõnasõda kogub tuure

«Mul on hea meel, et ta kristallkuuli omab,» andis Bildi vahendusel oma vastuse F1-sarja suur boss Chase Carey. «Formula E ei ole meie konkurent. See esindab midagi, mis on meile kõigile väga oluline – keskkonda –, aga üldiselt näen ma seda rohkem tänavapeo kui spordisündmusena. Inimesed, kes on nende üritustel käinud, ütlevad, et neil oli tore, sest seal oli hea muusika ja hea toit,» lisas ameeriklane, et populaarsuselt ei saa keegi F1-sarjale vastu.