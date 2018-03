Rallisõitja ülesanne on rallit sõita. Et sportlased saaksid just selle ülesande täitmisele keskenduda, on tiimil palgal abilised, kes hoolitsevad iga ümbritseva pisiasja eest. Toyotas on Teemu Hirvoneni ülesanne muretseda, et ralliässadel oleks kasutada puhas tulekindel aluspesu, et nad jooksid piisavalt ja et neil oleks üleüldiselt oma tööd võimalikult mugav teha.