FIA president tuleb taas Eestisse

Eesti visiidi raames osaleb Jean Todt liiklusohutuse teemalisel ümarlaual ja MOMU Mootorispordi muuseumi avamisel Turbas. Lisaks on planeeritud kohtumine Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratasega.

Visiidi käigus antakse FIA presidendile ülevaade Eesti liikluse ohutumaks muutmise tegevustest, mis on ülemaailmselt ka üks FIA peamistest tegevuse eesmärkidest. Samuti tutvustatakse Eesti autospordi hetkeolukorda ning tutvutakse Eesti autospordi ajalooga ainulaadses MOMU muuseumis.

72-aastane Jean Todt on autospordi sõpradele lisaks FIA presidendi ametile tuntud kui endine tipptasemel kaardilugeja ning Peugeot rallimeeskonna ja vormel 1 meeskonna Scuderia Ferrari motospordidivisjoni juht.

Kaardilugejana võitis nimekas prantslane oma karjääri jooksul neli MM-rallit. Aastatel 1985-86 võitis Peugeot Todt'i juhtimisel nii autoralli individuaalsed, kui ka tootjate maailmameistritiitlid. Aastatel 1999-2007 võitis Ferrari vormel 1 sarjas Todt´i käe all seitse konstruktorite ja kuus sõitjate tiitlit.

Aastal 2009. valiti Todt esimest korda Rahvusvahelise Autoliidu FIA presidendiks ning tema ametiaeg pikenes kolmandat korda veel neljaks aastaks 2017. aastal.

Todt on seejuures varemgi Eestis käinud - 2011. aastal külastas ta riiki seoses Eesti autospordi 90 aasta juubeliga. «Mul on hea meel näha, et nii väiksel riigil on sedavõrd tugev autospordi tase. Siin on andekaid sõitjaid, nagu ka Soomes,» rääkis ta toona Postimehele.

«MOMU Mootorispordi muuseum on külastajatele olnud lahti veidi üle poole aasta. Selle ajaga on näitusepind laienenud ja ekspositsioon täienenud, ulatudes nüüd 200 auto ja mootorrattani. Selja taha on jäänud 32 aastat tööd muuseumi ülesehitamisel, kätte on jõudnud aeg väikeses kaasteeliste ringis lõigata läbi ka sümboolne lint. Meile on suureks auks, et seda teeb Eesti Autospordi Liidu ja MOMU kutsel taas Eestisse saabuv FIA president Jean Todt,» sõnas MOMU juht Arno Sillat enne eesootavat pidulikku muuseumi avamist.

«Rõõm on tõdeda, et FIA president Todt on tulemas avama MOMU Mootorispordi muuseumi. Kuna Rahvusvahelisele Autoliidule on üks prioriteetsemaid teemasid liiklusohutus, siis osaleb ta ka liiklusohutuse teemalisel ümarlaual. Kindlasti teeme nimeka prantslasega juttu lisaks üldisele liiklusohutusele ka pakirobotitest ja isesõitvatest autodest. Pakirobotitega on Eesti maailmas esirinnas ning need liiklevad meil juba igapäevaselt.