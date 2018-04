Autoralli MM-sarja Korsika etappi on kõige paremini alustanud valitsev maailmameister Sebastien Ogier, kes on teinud täiesti omaette klassist sõitu. Kolmik Kris Meeke - Thierry Neuville - Ott Tänak kaotab talle paarikümne sekundiga, teised veel rohkem. Täielikult läks ralli algus aia taha Esapekka Lappil ja Jari-Matti Latvalal, kes on liidrist juba enam kui 40 sekundi kaugusel.