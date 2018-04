Martti Juhkami: lugedes Cretu sõnavõtte, on raske näha, et me tulevikus koostööd saaks teha

Võrkpalliringkondades arutleti juba mullu, mis olnuks, kui Juhkami ja Pupart mänginuks eelmisel suvel rahvusmeeskonna eest. Koondisel jäi mäletatavasti ülivähe puudu ajaloolisest pääsust MM-finaalturniirile ning ka EM-il polnud alagrupist edasipääs kaugemal kui üks geimivõit. Nurgaründaja roll on meeskonnas teatavasti väga suur - tema peab ainsana nii servi vastu võtma, ründama kui ka blokeerima - ja kahe kogenud mehe juuresolek toonuks võistkonda kahtlemata kvaliteeti juurde.

Postimees palus Prantsusmaa kõrgliigaklubi Tourcoing põhimehel Juhkamil olukorda selgitada.

Martti, ole hea, selgita, miks sa tänavu koondisest eemale jääd?

See, et mind ja Pupartit koondisse ei kutsunud, oli peatreener Cretu valik. See on tema õigus. Isegi kui koondisekutse oleks tulnud, poleks olnud mul võimalik meeskonnaga maikuus liituda, sest õlas on väike rebend, mis vajab ravi ja 4-6 nädalat puhkust.

Tervisemuresid on ju teistelgi koondislastel. Kas võid oma viimaste aastate loobumiste ja eemalejäämiste põhjal tunnistada, et oled koondisekarjääri toonud ohvriks koduklubis hästi esinemise nimel?

Selge on see, et klubikarjäär on see, mis leiva lauale toob. Seetõttu on ta ka koondisest olulisem. Mu viimane koondiseaasta (2015) põhjustas olukorra, kus sain klubihooaja keskel õlavigastuse ja olin kaks kuud platsilt eemal. See oli minu ja mu toonase koduklubi (kuid mitte koondise) probleem.

Ma saan kuu aja pärast 30-aastaseks ja pean mõistma, et kui tekivad vigastused, siis on vaja need välja ravida, sest vastasel juhul võib karjäär kiirelt lõppeda.

Teisalt jääb siiski õhku küsimus, kas ja milline roll on sinu eemalejäämisel peatreeneri isikus.

Mina ei teinud otsust koondisega mitte liituda, vaid Cretu ei soovinud mind seal näha. See, et ma õlavigastuse tõttu koondisega liituda ei saaks, polegi antud juhul oluline, sest mina ei kutsu iseend ju koondisse. Selleks on teised inimesed. Lugedes Cretu sõnavõtte tänastes lehtedes, on raske näha, et me tulevikus koostööd saaks teha (Juhkami viitab Delfis ilmunud artiklile, kus Cretu andis veidi ebaviisakal toonil mõista, et koondis saab ka tema ja Pupartita hakkama - toim.).