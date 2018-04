Prantsusmaa jalgratturit tulistati keset treeningut külmavereliselt õlga

Delcros tegi parasjagu Toulouse’i lähistel treeningsõitu, kui temast mööda sõitnud autost avati ratturi suunas tuli. Noormehe sõnul kuulis ta pauku ja tundis õlas valu. Ta oli šokis ega saanud kohe arugi, et teda tulistati.

«Olin parasjagu treeningut lõpetamas ning koduni jäi mul veel kilomeeter. Sõitsin kiirusega 50 km/h kergelt allamäge suunduval teel. Nägin, et auto sõidab teisel pool teed, kuid ühtäkki oli see minu kõrval. Siis kuulsin pauku,» kirjeldas noormees juhtunut.

«Nägin oma vasakus õlas haava. Alguses arvasin, et keegi viskas autost minu pihta kivi või tegu on mingi naljaga. Ma ei saanudki kohe aru, mis juhtunud oli. Veritsesin ohtralt ning otsustasin peatuda. Inimesed küsisid, kas ma vajan abi, aga olin haiglale päris lähedal ja otsustasin otsemaid sinna sõita,» jätkas Delcros.

Haiglas sai kinnitust, et Delcros’ pihta oli tulistatud tulirelvast. Kuna kuul oli läinud väga sügavale, otsustasid arstid seda mitte eemaldada.

«Minuga on kõik korras ja ma saan oma kätt tõsta, kuid olen kurb ja šokeeritud. Siin maailmas on ikka idioote. Ma ei mõista seda. Kellelgi pole minu vastu mitte midagi. Miks minu pihta tuli avati? Ma ei usu, et süüdlased kätte saadakse, sest ma ei osanud politseile isegi auto marki öelda,» ütles Delcros.