Mihkel Räim ei mahtunud Giro koosseisu, kuigi see oli ta selge eesmärk

4. mail Jeruusalemmast algavaks Giroks oli Iisraeli võistkonnas veel neli vaba kohta. Need said endale kohalikud sõitjad Guy Sagiv ja Guy Niv, austraallane Zak Dempster ja itaallane Kristian Sbaragli, kirjutab portaal Cyclingnews.com. Juba varem oli võistkond teatanud, et Girol sõidavad Ben Hermans, Ruben Plaza, Krists Neilands ja Guillaume Boivin.

«Sagiv ja Niv on mõlemad tohutult arenenud, kuid sellegipoolest on nende kaasamine suurtuurile risk. Muidugi oleksime võinud valida tugevama meeskonna, ent teame, et nad arenevad aina edasi, nad on juba tõestanud vaimset vastupidavust ja neile on toeks väärt tiimikaaslased. Nad annavad endast kõik, et hakkama saada,» kiitis noori Iisraeli rattureid võistkonna juht Kjell Carlström.