Liverpooli peatreener: pikendaksin Klavaniga lepingut, aga...

2016. aasta suvel Bundesliga klubist Augsburg Liverpooli siirdunud eestlane on Inglismaa suurklubis saanud kirja 51 kohtumist. Kloppi sõnul on Klavani näol tegemist olulise mängijaga. «Jah, muidugi,» vastas Klopp küsimusele, kas ta plaanib Klavani praegust lepingut, mis lõppeb 2019. aasta suvel, pikendada.

«Ta on suurepärane, väga hea jalgpallur. Tal on kõik, mida vaja. Loomulikult teeksin seda, aga sellel asjal on kaks poolt. Elu pole nii lihtne. Me kohtleme kõiki poisse austusega, mida nad väärivad, aga lõpuks on ainus asi, mida mängija tahab, olla algkoosseisus,» vihjas Klopp eestlase vähesele mänguajale.