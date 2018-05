Lionel Messi saab El Clasicos põneva rekordi enda nimele

Pall pannakse Barcelona kodustaadionil mängu kell 21.45 ning kohtumisele on võimalik kaasa elada Postimehe ja Kanal 12 vahendusel.

Argentina koondise kapten Messi kuulub tänases mängus algrivistusse ning see tähendab, et tegu on tema 35. järjestikuse mänguga Madridi Reali vastu. Päris ainuisikuliselt Messi rekordit enda nimele veel ei saa, küll aga kordab ta Paco Gento püstitatud rekordit. Ka endine Madriri Reali legend sai omal ajal kirja 35 järjestikust mängu Barcelona vastu.