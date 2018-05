Mait Riisman: kurvastas, et ajal, kui ma Venemaal rasket trenni tegin, kanti mind kodus arvelt maha

Põhjuseks tõik, et rekordit heites oli Salak Moskva CSKA sportlane. Eesti Kergejõustikuliit on seni pidanud nõukogude ajast «omadeks» ainult nende Eesti elanike tulemusi, kes nõukogude ajal viibisid Eestis eemal seoses õpingutega ja teenimisega Nõukogude armees. Nende tulemusi, kes n-ö vabatahtlikult läksid väljapoole Nõukogude Eestit elama, loeti ja loetakse mitte-Eesti omadeks.

«Anne Salak-Horina tulemus on rekordiks tunnistamata jäänud ilmselt 1990ndate alguse tulistes taasiseseisvumise ajal peetud reegliteteemalistes vaidlustes,» ütles Eesti Kergejõustikuliidu praegune president Erich Teigamägi ja lubas, et alaliidu juhatus võtab küsimuse arutlusele. Seega võib Elju Kubi oma praegusest Eesti rekordist (65.00) ilma jääda.

«Anne Salaki teekond Moskvasse sarnaneb minu omaga nagu kaks tilka vett, ainult kohalejõudmised on erinevad. Hea, et ühe õiglusetult unustusse jäetud eesti tüdruku lugu lõpuks välja on tulnud.