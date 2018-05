Millist finaalseeria tulemust ennustavad Enden, Sõber ja Kuusmaa?

Heino Enden: Mulle ei meeldi küll ennustada, aga arvan, et Kalev ikkagi võidab 4:1.

Andres Sõber: Kui vaadata kas või puhtalt Kalevi tagaliini Isaiah Briscoe, Branko Mirkovic, Sten Sokk, Janari Jõesaar ja Martin Dorbek, ei näe ma võimalust, et Kalev Tartul üle ühe võidu võtta laseb. Seega 4:1.

Aivar Kuusmaa: Kui nii Carl Engström kui ka Kristjan Kitsing mängivad, pakun 4:1 Kalevile. Aga kui neist kas või üks ei mängi, siis kardan pigem kuiva seeriat. Kõige hullem ongi see, et kui Janar Talts üksinda korvi all peab tegutsema, lõhub Bojan Subotic suure ääre kohal totaalselt Tartu mehed (Julius Kazakauskase ja Heivo Parroli) ära.