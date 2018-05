Martin Reim lükkas Nõmme Kalju süüdistused kategooriliselt tagasi

Postimees kirjutas reedel, kuidas kaks Eesti U21 koondise liiget (keskkaitsja Henrik Pürg ja ääreründaja Vlasi Sinjavski) on otsustanud lahkuda Nõmme Kaljust ja sõlmida lepingu FC Floraga. Säärasest asjade käigust pahandatud Tehva väitis, et Flora meelitab noori enda ridadesse A-koondise abil.

«Kui Mihkel Ainsalu Kaljust ära läks, sai Pürg ootamatult kutse Eesti A-koondisesse. Poleks üllatunud, kui ta saaks nüüd uuesti kutse. Millegipärast sai ka Märten Kuusk kohe koondisekutse, kui oli Florasse läinud. Mulle jääbki tunne, et koondis ongi peenraha, millega kaubeldakse, kui on vaja. Võim, raha, koondis – kui ühel on välja panna need kolm komponenti, siis see ületab meie väikese klubi võimalused,» sõnas Tehva.

Faktikontroll viitas, et Kalju president tegi algandmeid esitades vigu. Toonane A-koondise peatreener Magnus Pehrsson kutsus Pürgi tõesti 2014. aasta novembris lühikese etteteatamisega koondisesse, sest koosseis jäi keskkaitse kohal ootamatult õhukeseks ning mitmed loogilisemad variandid viibisid samal ajal U23 koondisega Inglismaal. U21 koondises kaptenikohuseid täitnud Kuusk sai koondisekutse tänavu kevadel ehk aasta pärast liitumist Floraga, kus ta sai erinevalt Kalju-perioodist rohkelt mänguaega. Peatreener Reim Kuuske Kaukaasia-turneel platsile ei saatnud.

Martin Reim: «Ma pole isegi kuskilt mingit vihjet saanud, et mõne klubi mängijaid tuleks eelistada. Võib-olla peaksid klubijuhid vaatama, mis nende enda klubis toimub ja miks sellised asjad juhtuvad?»

Reim rõhutas täna, et kirjeldatud vandenõuteooria on õhust võetud. «Vaatasin oma lepingu üle ja säärast klauslit [et peaksin Flora mängijaid kutsuma] seal pole. Klubijuhid võivad olla rahulikud. Ma pole isegi kuskilt mingit vihjet saanud, et mõne klubi mängijaid tuleks eelistada. Võib-olla peaksid klubijuhid vaatama, mis nende enda klubis toimub ja miks sellised asjad juhtuvad?» rääkis Reim.

«Iseenesest on mul hea meel, et Eestis on erineva tausta ja mõteviisiga klubisid. See rikastab. Aga natuke valus on kuulata, et nimetatud vaidlusesse tõmmati koondis. Miks on sattunud nii, et sageli on Florast koondises rohkem mängijaid? Lükaku nimekirja lahti – ma ei saa koondisesse võtta Liliut, Reginaldi või Ugget (Nõmme Kalju põhimehed, vastavalt brasiillane, prantslane ja itaallane – toim).

Eks see jutt tuleb aeg-ajalt taas üles, kui mingites asjades pettunud ollakse. Ilmselt on see teema jäänud ajast, kui Floral ja koondisel oli ühine treener (1996-2004 – toim). Aga kui ühes klubis on platsil Eesti mängijad ja teises mitte, siis koondise juhtkond pole süüdi. Ma ei vaata klubilist kuuluvust, vaid tema võimeid väljakul. Kui mängijad on võrdsed, siis vaatan seda, kas ta võib veel samme edasi teha või pigem mitte. Seegi on üks mõõdupuu.