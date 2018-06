«See on päris suur uudis. Mul on megakahju, et selline asi on juhtunud. Eesti korvpallikaardile tekib nüüd ju tühimik. Tartus on korvpall olnud inimestel ikkagi aastaid hinges. Aga ju siis läks klubil midagi nihu,» rääkis 35-aastane Talts. «Üldiselt oleks hea, kui klubi teeks sammu edasi, aga et nii läks... No loodame siis vähemalt, et noored panevad täiega edasi.»