Statistikapomm: Hispaania auklikuks kõmmutanud Ronaldo hirmutab nüüd Marokot

Üheksa pealelööki, kolm raamidesse, kolm väravat – Portugali koondise statistika avamängust Hispaaniaga. Või oleks õigem öelda, et kolm lööki raamidesse ja kolm väravat on Cristiano Ronaldo statistika – temata poleks koondis midagi suutnud. Kas superstaar on sama võimsas hoos ka teises mängus Maroko vastu?