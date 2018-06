Statistikapomm: kui juba Venemaa pommitas Saudi Araabia auklikuks, siis mida veel Uruguai teeb?

Oscar Tabarez on nelja MMiga selle turniiri kogenuim peatreener. Ta on alati Uruguai alagrupist edasi viinud.

Gimenez ja Carlos Sanchez on ohtlik paar. Viimane andis võidutabamusele oma koondisekarjääri 15. väravasöödu, sealjuures 10., mis on tulnud otse karistuslöögist. Viimased kolm neist on realiseerinud just Sanchez.