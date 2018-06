Statistikapomm: Hispaania rõõmustab, et Iraanil pole vastu panna Ronaldo sugust mängijat

Iraani koondise eest 34 mänguga 23 väravat löönud Sardar Azmoun naaseb koduareenile – kohtumist võõrustab Kaasani Rubini kodustaadion, kus ründaja viimased viis aastat pallinud on. Kuigi Azmoun on praeguse koondise resultatiivseim mängija, on tal Iraani rekordini minna veel pikk maa – Ali Daei lõi kunagi 109 väravat, mis on koondise eest skoorimise maailmarekord. Aega Azmounil selle tulemuse löömiseks on – ta on kõigest 23 aastat noor.