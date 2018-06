Statistikapomm: Taani tähistas võitu eralennuki üürimisega

Kvalifikatsioonimängudes lõi Christian Eriksen 11 väravat ja andis söödu veel kolmele, mis tähendas, et ta oli osaline 56 protsendis Taani meeskonna tabamustest. Kuus väravat kõmmutas mees sisse väljastpoolt karistusala. Oma kvaliteeti tõestas ta ka Peruu vastu andes Yussuf Poulseni väravale resultatiivse söödu.

Taani on MMidel löönud 28 väravat. Kõik karistusala see tehtud pealelöökidest.

Poulsen oli üldse avamängus Taani võtmemängija – ta pidas vastastega 23 statistikasse kirja läinud duelli ja võitis neist 11, mis on Taani jalgpallurite MM-rekord.

Jonas Knudsen on veetnud viimasel ajal palju aega istudes – mängus Peruuga varumeestepingil ja vahetult peale matši eralennukis. Nimelt lennutas Taani jalgpalliliit kaitsja kodumaale, et ta saaks näha oma tütart, kes sündis siis, kui koondis juba Venemaal turniiriks ette valmistus.

Taani andis võidetud avamänguga kõva avalduse alagrupist edenemiseks. Ajalooliselt on see neil pigem õnnestunud – neljast varasemast katsest on alagruppi pidama jäädud vaid korra.