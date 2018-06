Täna: kas Saksamaa suudab hävingut vältida?

Sakslaste MM tiitlikaitsjatena ei alanud absoluutselt nii, nagu nad ise lootsid. Šokina saadi 0:1 kaotus Mehhikolt. Sakslastel olid omad võimalused, aga väravani siiski ei jõutud. Tänu sellele on Saksamaal täna Rootsi vastu kindel kohustus mäng võita, viigist ei pruugi edasipääsu püüdmiseks piisata.



Rootsi koondise jaoks algas MM väga positiivselt. Lõuna-Koread võideti 1:0, rootslaste värava lõi Andreas Kranqvist penaltist. Tänu sellele võidule on Rootsil täiesti reaalne võimalus pääseda alagrupist edasi, aga selle jaoks on vaja Saksamaaga vähemalt viiki mängida.