Statistikapomm: Austraalia MM-saatus ripub juuksekarva otsas

Esmalt sellest, mis peab Austraalia kasuks juhtuma. Tingimus number üks on Prantsusmaa võit – juhtub Taani saama punktigi, on nad edasi. Teiseks peab Austraalia ise kindlasti Peruud võitma – kui Taani väravat ei löö, siis viiks Austraalia edasi igasugune võit, kui Taani aga skoorib, peab Austraalia lööma ühe värava neist enam, muidu hakatakse lugema meeskondade saadud kollaseid kaarte. Neid on Taanil hetkel neli, Austraalial on edu kolmega.