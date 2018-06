Statistikapomm: loogika ütleb, et Prantsusmaa ja Taani teevad igava, nüri ja mõttetu 0:0 viigi

Prantsusmaa on juba kindlustanud koha kaheksandikfinaalides ja Taani vajab sama tegemiseks vähemalt viiki. Prantsusmaale piisab viigist alagrupi esikoha kindlustamiseks. Need on faktid, mis näivad rääkivat igava 0:0 kasuks. Tegelikkus selgub aga Lužniki staadioni murul.

Kasper Schmeicheli jaoks lõppes viigimängus Austraaliaga uhke seeria – Mile Jendinaki 38. minuti penalti oli esimene pall, mille Schmeichel viimase 571 mänguminuti (ehk üheksa ja poole tunni) jooksul pidi oma võrgust noppima.

Mitu väravat lüüakse esimesel poolajal? Leia tõenäosused siit!

Christian Eriksen on ohtlik: viimases 15 mängus Taani särgis on ta olnud osaline 18 väravas lüües ise 13 ja andes söödu veel viiele.

Yussuf Poulsenist sai esimene mees MM-finaalturniiride ajaloos, kes põhjustanud samal turniiril vähemalt kaks penaltit.

Midagi numbrimaagikafännidele: kohtumises Austraaliaga sekkus mängu Andreas Cornelius – tema mängijanumbriks on 21 ja vahetus sündis 21. juunil, 21. MM-finaalturniiri 21. mängus.

Prantsusmaast sai Peruu alistamise järel Venemaa ja Uruguai järel kolmas riik, kes sel MMil taganud koha 16 parema seas.

Suurriik Prantsusmaa jaoks on MMidel play-offi jõudmine üllatavalt ebatraditsiooniline nähtus. Enne tänavust turniiri suudeti viimati kahel MMil järjepanu alagrupist välja murda alles aastatel 1982-1986.

Kui lisada juurde ka EMid, siis on nüüd neljal suurturniiril järjestikku play-offi jõutud.

Kui pärast avamängu Austraaliaga sai välja kuulutatud, et Kylian Mbappe on noorim mängija, kes kunagi Prantsusmaa koondist suurturniiridel esindanud, siis ei ole vast kellelegi üllatus, et Peruu vastu sai temast Prantsusmaa koondise ajaloo noorim väravalööja suurturniiridel – seda 19 aasta ja 183 päeva vanusena. Varasem rekord kuulus 1998. aasta MMist David Trezeguet’ nimele, kes lõi 4:0 võidus Saudi Araabia vastu värava 20 aasta ja 246 päeva vanusena.

Mbappe on ühtlasi esimene MMidel skoorinud mängija, kes on sündinud pärast Prantsusmaa triumfi 1998. aasta MMil. Issand, see paneb päris vanana tundma …

Kes võidab mängu? Leia tõenäosused siit!

Noored väravalööjas ei ole MMidel muidugi teab mis haruldus – USA koondislane Julian Green lõi neli aastat tagasi Belgia vastu värava 19 aasta ja 25 päeva vanusena-

Hugo Lloris’st sai seitsmes mängija, kes pidanud Prantsusmaa särgis vähemalt 100 mängu. Maavõistluste arvult jahib ta sel turniiril nüüd peatreener Didier Deschampsi 103 kohtumist. Prantsusmaa rekordinternatsionaal on 142 mänguga Lilian Thuram. Järgmist 100 mängu meest tuleb veel pikalt oodata, sest kogemustelt järgneb Llioris’le Oliver Giroud 76 mänguga.

Peruu vastu said jätku kaks Prantsusmaa seeriat Lõuna-Ameerikast pärit vastastega: kaotuseta ollakse nüüd viimased kaheksa mängu ja neist viimases seitsmes pole lubatud endale väravatki lüüa.

Prantsusmaa ja Taani on varasemalt kohtunud kuraditosinal korral ning prantslastel on kirjas kaks korda rohkem võite – 8 Taani nelja vastu. Üks mäng on lõppenud viigiliselt. MMil kohtuti viimati 2002. Aastal, kui Dennis Rommedahli ja Jon Dahl Tomassoni väravatest võtsid taanlased 2:0 võidu.

Taani sel MMil:

Mängud: 1:0 Peruu, 1:1 Austraalia

Väravalööjad: 1 – Christian Eriksen, Yussuf Poulsen

Kollased kaardid: 2 – Yussuf Poulsen (MÄNGUKEELD) 1 – Thomas Delaney, Pione Sisto

Prantsusmaa sel MMil:

Mängud: 2:1 Austraalia, 1:0 Peruu

Väravalööjad: 1 – Antoine Griezmann, Kylian Mbappe Oma Värav