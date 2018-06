Statistikapomm: Argentiina saatus nagu on, aga samas pole ka nende enda kätes

D-alagrupis on seis selline: Horvaatial on kuus punkti, Nigeerial kolm, Islandil ja Argentiinal üks. Argentiina vajab edasipääsuks seega kindlasti võitu. Sealjuures on seis lihtne: juhtub teises mängus ka Island võitma, peab Argentiina lööma ühe värava viikingitest rohkem ja mitte lubama endale rohkem lüüa ning siis on nad kindlasti edasi.

0:3 allajäämine Horvaatiale oli Argentiina MM-ajaloo ränkuselt neljas tulemus. Olgu siin ära toodud nende suurimad kaotused: 1974 0:4 Hollandile, 2010 0:4 Saksamaale, 1958 1:6 Tšehhoslovakkiale.

Esimest korda MMide ajaloos pole Argentiina suutnud võita nelja järjestikkust mängu. Horvaatia kaotusele ja Islandi viigile lisanduvad nelja aasta tagune 0:1 lõppenud finaal Saksamaaga ja väravateta poolfinaal Hollandiga, kust edeneti penaltitega.

Esimest korda pärast 1986. aasta turniiri (3:1 Lõuna-Korea ja 1:1 Itaalia) lubas Argentiina endale MMide kahes esimeses mängus värava lüüa. Viimati jäädi esimesed kaks mängu võiduta aga 1974 (2:3 Poola ja 1:1 Itaalia).

Kui kehv oli Argentiina ründemäng? Lubage numbritel selgitada! Näiteks esimesel poolajal Horvaatia vastu said argentiinlastest kõige vähem palli puutuda nende kõige ohtlikumad mehed ehk Lionel Messi ja Sergio Aguero. Mis on aga veelgi hämmastavam statistika: Aguero ei puutunud poolaja viimase 21 minuti ja 11 sekundi jooksul palli mitte kordagi! Mitte ainumastki pallipuudet mehelt, kelle ülesanne on väravaid lüüa. Uskumatu.

Kokku sai Messi Horvaatia vastu teha 49 pallipuudet, mis on tema MMide kõige kehvem tulemus.

Nigeeria on Islandi 2:0 alistamise järel võitnud nüüd MMidel kokku kuus kohtumist. Kõik võidud on tulnud alati Euroopa koondiste vastu.

Nigeeria resultatiivseim mees MMidel on Ahmed Musa – ta on löönud koondise viimased neli väravat. Kolmel nigeerlasel on kirjas kaks MM-tabamust. Uhke statistika, kui arvestada, et muidu on Musa Nigeeria eest löönud 74 mängus kokku 15 väravat.

Üldse käivad Musa MM-väravad paaris. Tema esimesed kaks tabamust sündisid neli aastat tagasi Argentiina vastu.

Vaid kaks Aafrika koondislast on MMidel Musast rohkem väravavõrke sahistanud – Roger Milla lõi viis ja Asamoah Gyan kuus väravat.

Sealjuures näitab Nigeeria võit, et aeglane algus pole tingimata märk hukatusest: neist sai Islandi vastu esimene koondis sel MMil, mis ei teinud avapoolajal ühtegi pealelööki. Palli vallati samas 65 protsenti mänguajast.

Francis Uzoho hoidis Islandi vastu oma värava puutumatuna 19 aasta ja 237 päeva vanusena, mis on MM-väravavahtide nooruselt teine tulemus. Lee Chang-myung šokeeris 1966 jalgpallimaailma, kui hoidis 19 aasta ja 198 päeva vanusena Põhja-Korea eest puuri puhtana suure Itaalia vastu.

Tegu on Argentiina ja Nigeeria üheksanda omavahelise mänguga. Argentiina on võitnud viis, Nigeeria kaks kohtumist.

Meeskonnad on MMidel tihedad madistajad – alagruppi on nad kokku loositud aastatel 1994, 2002, 2010 ja 2014. Kõik MM-mängud on võitnud argentiinlased, vastavalt 2:1, 1:0, 1:0 ja 3:2.

Argentiina sel MMil:

Mängud: 1:1 Island, 0:3 Horvaatia

Väravalööjad: 1 – Sergio Aguero

Kollased kaardid: 1 – Marcos Acuna, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi

Nigeeria sel MMil:

Mängud: 0:2 Horvaatia, 2:0 Island

Väravalööjad: 2 – Ahmed Musa