Statistikapomm: Islandi ime tuleb kaheksandikfinaali jõudmiseks viia uuele tasemele

Kui palju viitsib Horvaatia koondis Islandi vastu pingutada? See on selle matši peamine küsimärk, sest kuigi horvaatide alagrupi esikoht pole veel kindel, on nende väravatevahe Argentiinaga kohtuva Nigeeriaga nõnda plussis, et mitmed põhimehed võivad saada puhkust. See oleks vesi Islandi veskile, kes vajab edasipääsuks kindlasti võitu.