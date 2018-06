Statistikapomm: Messi ületas Maradona rekordi, Prantsusmaa peatreener püstitab uue tippmargi

Aasta suurimast spordisündmusest on kolmveerand juba möödas ehk jalgpalli MMil on lõppenud alagrupiturniir. Nüüd algavad aga õite magusas matšid – kes kaotab, selle turniir on lõppenud. Ja kohe kaheksandikfinaalide alustuseks saavad kokku kaks superkoondist – Lionel Messi juhitud Argentiina ning seni varjus olnud Paul Pogbaga Prantsusmaa. Tegu on esimese korraga sel MMil, kui omavahel kohtuvad kaks varasemat maailmameistrit.