Statistikapomm: Ronaldo vs. Suarez ehk Euroopa meistrid kohtuvad puutumata väravaga Uruguaiga

Uruguai 3:0 edu Venemaa üle oli neile kolmas kord võita MMil võõrustajamaad. Viie kohtumise peale on saadud ka üks viik ja üks kaotus ehk võiduprotsenti on kõva 60. Teisel kohal on selles arvestuses Itaalia (neli võitu, üks viik, kolm kaotust – 50%) ja kolmandal Saksamaa (kolm võitu, üks viik, kaks kaotust - 50%).