Statistikapomm: kaotuseta Horvaatia kohtub hambutu Taaniga

Kui kõrvale jätta Horvaatia suurim kuritegu sel turniiril – Islandi konkurentsist kukutamine – siis on nad mänginud neetult efektiivset jalgpalli ning edenesid D-alagrupist igati teenitult Argentiina ees esimesena kaheksandikfinaalidesse. Kõige kangemat pähklit ei pea horvaadid purema nüüdki – Taani on küll 16 parima seas, kuid nende senised mängud ei ole jätnud muljet, et nad võiksid olla sel turniiril võimelised millekski oivaliseks.