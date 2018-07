Video: Ibrahimovic lõi 57. sekundil värava, kuid võit jäi ikka kaugele

Ibrahimovic oli pärast kohtumist kriitiline ning tunnistas, et meeskonna kaitse oli olematu. «Liiga palju vigu. Need vead on lihtsad, tavalised, aga selliseid asju ei tohi juhtuda. Ma pean olema kriitiline, sest kui asi on halb, on see väga halb. Peame peeglisse vaatama ja mõtlema, miks me oleme halvad.»