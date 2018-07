Täna otsepilt: Kaia Kanepi alustab Wimbledoni tenniseturniiri hispaanlanna vastu

Viimati mängis Kanepi põhitabelis 2015. aastal, kui kaotas avaringis. Eelmisel aastal langes konkurentsist juba kvalifikatsiooni teises ringis. Ent kahel aastal (2010, 2013) on Kanepi jõudnud Wimbledonis veerandfinaali.

Kanepi hispaanlannast vastane on vaid 21-aastane ega ole suuremate saavutuste-võitudega veel hiilanud. Tema parim edetabelikoht on 79., kõik viis senist suurturniiri on lõppenud avaringiga.