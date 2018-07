Statistikapomm: katkine Cavani ja imelaps Mbappe

Kõige tähtsam mängueelne uudis on see, et Uruguai viimased kolm väravat löönud Edinson Cavani peab üle elama meditsiinilise ime, et Prantsusmaa vastu väljakule pääseda. Mees on Uruguai eest löönud kokku 45 väravat, millest 12 on söödu andnud Luis Suarez.