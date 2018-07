Statistikapomm: Neymar on ülim, aga Belgia mitmekülgsem

Brasiilia koondis on MMide ajaloo resultatiivseim meeskond. See sai selgeks Mehhiko mängus, kui 2:0 võiduga jätsid sambamaalased selja taha Saksamaa. Brasiillased on nüüd MMidel löönud 228, sakslased 226 väravat. Nüüd ootab viiekordseid maailmameistreid ees aga selle turniiri seni suurim katsumus –vaid võite tunnistanud Belgia meeskond.