Statistikapomm: inglased peavad oma penaltineedust lõppenuks, rootslased loodavad selle ennistada

Läbi terve MMi on saanud Inglismaa jalgpallikoondise fänne üle naerda nende liigse optimismi üle. Ja siis võitsid inglased penaltiseeria … Äkki ei olegi kõik nii võimatu?! MM-tiitel on neist nüüd vaid kolme võidu kaugusel. Esimene peaks tulema Rootsi vastu, kes hiilis valiksarjast üle noatera läbi, kuid on finaalturniiril näidanud suurepärast jalgpalli.