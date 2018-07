Martin Reim ja Jelle Goes osutusid MMi tulemusi ennustades Nostradamusteks

Poolfinaalide eel poolteist nädala eest tehtud ennustustele tagasi vaadates tuleb tõdeda, et Reim ja Goes osutusid Nostradamusteks. «Finaalis kohtuvad Prantsusmaa ja Inglismaa. Kumb võidab, ütlen vahetult enne mängu,» sõnas Goes 29. juunil.

Reim aga lausus: «Ma ei taha, et tuleb taas mitmekordsete maailmameistrite finaal. Soovin värskust. Teeme nii, et ennustan nii uskumatut finaali kui Belgia – Horvaatia, aga võitja ütlen siis, kui see mäng päriselt käes!»

Nagu näha, on kõik Reimi ja Goesi poolt finalistideks pakutud meeskonnad poolfinalistide seas!

Rüütli ennustas edu veerandfinaalis langenud Brasiiliale, kuigi möönis, et «senise mängu põhjal peab omajagu näkkama ka, pidurdamatust masinavärgist kõnelda ei saa».